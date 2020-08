Si-a anuntat PLECAREA in direct!? Anuntul lui Gabi Iancu dupa remiza din primul meci al noului sezon

Gabi Iancu ar putea pleca de la Viitorul dupa ce a primit cateva oferte.

Gabi Iancu (26 de ani) a inscris un gol din penalty in remiza, 1-1, de pe teren propriu cu nou-promovata UTA Arad. La finalul partidei, atacantul a spus ca, daca va ramane in continuare la Viitorul, isi doreste sa aiba performante mai mari decat in sezonul trecut. Atacantul recunoaste ca a primit cateva oferte, insa momentan va ramane la clubul lui Gheorghe Hagi.

"Daca raman la Viitorul, vreau sa-mi depasesc toate cifrele si sa am un an si mai bun. Sunt discutii, dar nu e nimic concret. Am vorbit si cu clubul, vom vedea. Mai este timp. Daca nu, voi ramane aici si voi da totul pentru acest club. Aflati voi de unde sunt ofertele, sunteti descurcareti”, a declarat Gabi Iancu la Digi Sport.

Iancu nu a vrut sa faca vreo comparatie intre Hagi si actualul sau antrenor, Ruben Barrera.

"Nu fac comparatii, este un antrenor bun, stie sa ne aseze in teren, are aceeasi mentalitate ca Hagi. Azi nu am stiut sa desfacem apararea adversa, dar de la meciul urmator trebuie sa incepem sa invingem", a incheiat atacantul.

1,3 milioane de euro este cota de piata a lui Iancu, conform Transfermarkt.