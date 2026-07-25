Campioana Angliei a mărit oferta pentru Bruno Guimaraes (28 de ani), iar acum este dispusă să plătească 82 de milioane de euro pentru mijlocașul brazilian al lui Newcastle United.

Potrivit presei din Anglia, prima propunere a „tunarilor”, de sub 70 de milioane de euro, a fost respinsă imediat de Newcastle, care a transmis că nu intenționează să renunțe la căpitanul echipei.

Eddie Howe: „Nu vrem să ne pierdem cei mai buni jucători”

Antrenorul lui Newcastle, Eddie Howe, a confirmat că a purtat mai multe discuții cu internaționalul brazilian, însă a evitat să ofere garanții privind viitorul acestuia.

„Nu vrem să ne pierdem cei mai buni jucători. Bruno este căpitanul nostru, un fotbalist extraordinar și un om deosebit. Am avut discuții foarte bune cu el înainte, în timpul și după Cupa Mondială, dar ceea ce vorbim rămâne între noi. Nu știu ce se va întâmpla cu viitorul lui”, a declarat Howe.

Bruno Guimaraes se află în vacanță după participarea la Cupa Mondială 2026, iar la finalul lunii este așteptat să revină la pregătirile lui Newcastle.

Arsenal a investit deja 80 de milioane de euro în această perioadă de mercato, după transferurile lui Christos Tzolis și Piero Hincapie, câte 40 de milioane de euro fiecare. Londonezii au ratat însă mutarea lui Morgan Rogers, cumpărat de rivala Chelsea pentru 137 de milioane de euro.