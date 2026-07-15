După despărțirile de Daniel Paraschiv, Tobias Christensen, Robert Bădescu, Elvir Koljic, Diogo Mendes și Leo Bolgado, încă un jucător ar fi pe făraș la Rapid.

”Fantoma” din Giulești pleacă de la Rapid! Cine îl vrea pe fotbalistul adus pe aproape un milion de € în Grant

Potrivit fanatik, Drilon Hazrollaj, kosovarul adus de la FC Malisheva în urmă cu un an pentru 900.000 de euro, ar putea pleca în această vară de la Rapid.

El este dorit de KF Tirana, club care a terminat pe locul 6 în primul eșalon al Albaniei, în stagiunea precedentă, cu 44 de puncte după 36 de etape.

Hazrollaj a fost adus cu surle și trâmbițe la Rapid, dar nu a reușit să demonstreze nimic. A bifat câteva apariții bune la începutul sezonului trecut, apoi s-a accidentat și a devenit ”fantoma” din Giulești.

Și Kader Keita e pe făraș la Rapid

Rapid ar fi gata să se despartă de serviciile lui Kader Keita. În urmă cu un an, ivorianul era transferat de giuleșteni pentru 200.000 de euro de la CFR Cluj.

Keita a bifat un sezon excelent în echipamentul Rapidului, până în momentul în care a lovit o femeie care traversa în mod regulamentar pe o trecere de pietoni din Capitală.

Victima a murit, în cele din urmă, iar Keita a clacat. Mai mult, lui i s-a schimbat încadrarea juridică la ucidere din culpă și încă se află sub control judiciar.

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