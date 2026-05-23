„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală

Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”

Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă

BOMBA! Italienii anunta ca Vlad Chiriches SEMNEAZA cu Milan! Prima reactie OFICIALA a oamenilor lui Berlusconi:

"Cel mai prost transfer!" Vlad Chiriches este DISTRUS de presa engleza! Fundasul este considerat cel mai prost transfer

"Banii nu sunt totul în viață". Fostul coleg al lui Vlad Chiricheș, reacție dură despre fundașul central

Vlad Chiricheș, scos de pe lista pentru Superligă: "Mulți m-au avertizat, trebuie să fac asta"

Vlad Chiricheș (36 de ani) a decis să se retragă, deși presa din Turcia a anunțat că fostul fundaș central de la FCSB va fi adus de Mirel Rădoi la Gaziantep.

Mihai Pintilii a anunțat hotărârea lui Vlad Chiricheș

Nașul său, Mihai Pintilii, a dezvăluit că Vlad Chiricheș s-a hotărât să își agațe ghetele în cui. Pintilii i-a fost antrenor secund lui Chiricheș la FCSB și coechipier la fosta campioană și la Pandurii Târgu Jiu.

„Azi (n.r.- sâmbătă) am stat împreună la meci. E bine, e și el un pic, așa... La început... E greu, după ce te lași. Trebuie să-și găsească o ocupație. Da, eu așa știu (n.r.- că s-a retras). Dacă e acasă... Din ce știu eu și ce mi-a spus, nu va continua.

Nu ar mai pleca din București. Unde să mai plece? Doar în București dacă e să mai joace. Să se ducă la Voluntari? La vârsta lui, nu mai merge. Așa o văd eu.

Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua sau... Surprize... Sper să nu! Să mă contrazică, dacă se simte sănătos și crede că mai poate, să mai joace. Important e să știi să ridici mâna când corpul nu te mai ajută. Depinde de fiecare”, a declarat Mihai Pintilii, la Muzeul Fotbalului.

O carieră impresionantă pentru Chiricheș

În România, Vlad Chiricheș a evoluat pentru FCSB, Pandurii și Internațional Curtea de Argeș. Fostul fundaș central, pe final de carieră mijlocaș defensiv, a jucat în afară pentru echipe precum Napoli, Tottenham, Sassuolo și Cremonese.

Vlad Chiricheș a strâns 78 de selecții pentru naționala României, alături de care a evoluat la Campionatul European din 2016.