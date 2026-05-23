Vlad Chiricheș (36 de ani) a decis să se retragă, deși presa din Turcia a anunțat că fostul fundaș central de la FCSB va fi adus de Mirel Rădoi la Gaziantep.
Mihai Pintilii a anunțat hotărârea lui Vlad Chiricheș
Nașul său, Mihai Pintilii, a dezvăluit că Vlad Chiricheș s-a hotărât să își agațe ghetele în cui. Pintilii i-a fost antrenor secund lui Chiricheș la FCSB și coechipier la fosta campioană și la Pandurii Târgu Jiu.
„Azi (n.r.- sâmbătă) am stat împreună la meci. E bine, e și el un pic, așa... La început... E greu, după ce te lași. Trebuie să-și găsească o ocupație. Da, eu așa știu (n.r.- că s-a retras). Dacă e acasă... Din ce știu eu și ce mi-a spus, nu va continua.
Nu ar mai pleca din București. Unde să mai plece? Doar în București dacă e să mai joace. Să se ducă la Voluntari? La vârsta lui, nu mai merge. Așa o văd eu.
Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua sau... Surprize... Sper să nu! Să mă contrazică, dacă se simte sănătos și crede că mai poate, să mai joace. Important e să știi să ridici mâna când corpul nu te mai ajută. Depinde de fiecare”, a declarat Mihai Pintilii, la Muzeul Fotbalului.
O carieră impresionantă pentru Chiricheș
În România, Vlad Chiricheș a evoluat pentru FCSB, Pandurii și Internațional Curtea de Argeș. Fostul fundaș central, pe final de carieră mijlocaș defensiv, a jucat în afară pentru echipe precum Napoli, Tottenham, Sassuolo și Cremonese.
Vlad Chiricheș a strâns 78 de selecții pentru naționala României, alături de care a evoluat la Campionatul European din 2016.
- 7 trofee a cucerit Chiricheș, toate cu FCSB: 4 campionate și 3 Supercupe ale României.