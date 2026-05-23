Cele două echipe își dau întâlnire în semifinala barajului pentru un loc în turul trei preliminar UEFA Europa Conference League. Câștigătoarea o va înfrunta pe Dinamo în finala barajului.

În sezonul regulat, FC Botoșani a învins-o în tur cu 3-1 pe FCSB, iar în retur campioana României s-a impus cu 2-1 pe Arena Națională. În play-off, moldovenii au câștigat cu 3-2.

Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”

La conferința de presă premergătoare meciului, Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a explicat că presiunea este de partea lui FCSB și că FC Botoșani a câștigat deja cu faptul că a ajuns la baraj.

Cât despre tatonările dintre Gigi Becali și Valeriu Iftime, patronul lui FCSB și cel al lui FC Botoșani, Crotioru s-a limitat să spună că cei doi sunt buni prieteni și că au fost doar glume.

”Este un meci de calificare, o semifinală, pentru că nu te califică direct în Conference League, dar este clar că este un meci care se poate termina în primele 90 de minute sau în 120 de minute, chiar şi la loviturile de pedeapsă.

Ne dorim din tot sufletul să câștigăm și noi ca echipă nu avem nimic de pierdut, numai de câştigat, iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt ferm convins că atitudinea lor şi nivelul lor de concentrare va fi mult mai diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă.

Cred că presiunea mai mare este pe FCSB. Noi nu avem nimic de pierdut. Avem numai de câștigat. Obiectivul clubului l-am îndeplinit pe parcursul play-out-ului, iar tot ceea ce va veni după acesta va fi un plus pentru noi.

Acest meci este bun pentru jucători, pentru imaginea lor, pentru viitorul lor să facă tot ce le stă în putință să căştige acest meci. Sunt ferm convins că au puterea să facă acest lucru. I-am bătut de trei ori în ultimele meciuri de acasă. Nu jucăm pe teren propriu, dar este clar că şi ei sunt foarte atenți la noi.

Nu am citit ce au zis patronii. Îi știu foarte bine pe amândoi. Sunt oameni care se cunosc foarte bine, au făcut atâtea transferuri, iar la nivelul lor își permit glume. Pe noi nu ne interesează asta”, a spus Marius Croitoru.

A semnat înainte de FCSB - Botoșani: ”La cât mai multe realizări!”

Cu două zile înainte de meciul din Ghencea, FC Botoșani a emis un comunicat în care a evidențiat că i-a fost prelungită înțelegerea contractuală a lui Hervin Ongenda pe încă două sezoane.

”Hervin Ongenda și-a prelungit contractul cu FC Botoșani. Mijlocașul central, care pe 24 iunie 2026 va împlini vârstă de 31 de ani, a semnat un nou acord cu gruparea „roș-alb-albastră”, valabil pentru încă doi ani.

În acest sezon, Hervin Ongenda a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai FC Botoșani, trecându-și în cont 7 goluri și 7 assist-uri. În această ediție de campionat (sezon regular + play-out), Ongenda a bifat 35 de meciuri, fiind titular în 29 dintre acestea și integralist în 12, adunând în total 2.624 de minute.

Mult succes Hervin Ongenda și la cât mai multe realizări în continuare în tricoul roș-alb-albaștrilor!”, se arată în comunicatul emis de botoșăneni.