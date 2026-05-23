Pactul inedit de la FCSB: Gigi Becali i-a făcut o promisiune lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a dezvăluit o discuție privată pe care a avut-o cu Gigi Becali, despre obiceiul finanțatorului de a comunica primul „11” în spațiul public cu o zi, două înainte de meci. Mihai Stoica a precizat că acest demers trăda o lipsă de respect față de echipele rivale, dar cărora li se oferea un avantaj tactic complet nejustificat.

Patronul FCSB făcea asta, pentru că era convins la acel moment că valoarea lotului este imposibil de blocat de antrenorii adverși. MM a insistat pe lângă patron, iar această tactică este pe cale să devină istorie.

„Sper ca de acum Gigi să-și țină promisiunea și să nu mai încerce să umilească adversarii când le spune echipa cu care vom juca și chestii din astea, pentru că aia ne durea pe noi și nu era în regulă. Dar sunt convins că nu va mai face asta. I-am spus de atunci că nu înțeleg de ce face asta. El zicea că e o chestie de mândrie pe care nu și-o poate controla și că atunci avea impresia că suntem atât de buni că nici nu mai conta asta. De regulă nu e chiar așa. Adică să faci o chestie care nu face altceva decât să discrediteze adversarul până la urmă… E adevărat că degeaba se mobilizau, fiindcă îi băteam de îi stâlceam pe toți, pentru că eram foarte buni”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.