Ngezana pune capăt speculațiilor după ce a ratat Cupa Mondială! De ce a refuzat propunerea lui FCSB

Ngezana pune capăt speculațiilor după ce a ratat Cupa Mondială! De ce a refuzat propunerea lui FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deși în acest sezon, Siyabonga Ngezana s-a confruntat cu o serie de probleme legat de accidentări, fundașul sud-african spera că va fi convocat în lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială.

TAGS:
Siyabonga NgezanaFCSBMihai StoicaMM StoicaAfrica de SudCupa MondialaCM 2026Hugo Broos
Din articol

Hugo Broos a anunțat lotul preliminar, iar numele jucătorului de la FCSB nu se află pe listă. 

Siyabonga Ngezana, explicații după ce a ratat Cupa Mondială

  • Ngezana
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cel mai probabil, selecționerul Africii de Sud a ținut cont de faptul că fundașul a ascuns o perioadă faptul că are o accidentare destul de serioasă la genunchi pentru a merge la turneul final, însă acest lucru s-a văzut în evoluțiile sale, iar Broos nu vrea să riște nimic la Cupa Mondială.

Siyabonga Ngezana: ”Accidentarea mea nu este una gravă, care să necesite operație!”

După ce staff-ul și conducerea celor de la FCSB au aflat că Ngezana a jucat accidentat, fundașul a stat mai mult pe bancă, mai ales în condițiile în care, deși roș-albaștrii i-au sugerat că ar fi mai bine să se opereze, stoperul a refuzat intervenția chirugicală, tot în speranța că va putea merge la Cupa Mondială.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost convins că stoperul nu va fi chemat în lotul Africii de Sud și s-a arătat surprins de faptul că Ngezana spera că va fi convocat chiar și accidentat. 

După ce Hugo Broos a anunțat lotul preliminar, iar Mihai Stoica l-a acuzat de mai multe ori că a refuzat operația la genunchi, Siyabonga Ngezana a venit cu explicații în presa sud-africană. 

Accidentarea mea nu este una gravă, care să necesite operație, este ceva ce mai poate aștepta puțin, pentru că dacă m-aș opera acum, recuperarea ar dura mult timp. Respect foarte mult clubul meu, iar refuzul meu a venit dintr-o intenție bună.

A fost nevoie doar să iau o pauză pentru a mă recupera, deoarece jucasem foarte multe meciuri și nu avusesem nicio pauză. Am mers la Cupa Africii pe Națiuni și am continuat să joc foarte multe partide, iar echipa noastră a avut și multe accidentări, deci problema a fost programul foarte încărcat. De aceea am avut o mică problemă la genunchi. Am făcut tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea deveni o problemă serioasă în viitor, de aceea voiau să mă operez. Dar eu am spus: «Nu, hai să încercăm mai întâi tratamentul și, dacă pe viitor problema reapare, atunci putem lua în calcul operația». Acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, a spus Ngezana, citat de FarPost.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ULTIMELE STIRI
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
CS Dinamo retrogradează în Liga 3
CS Dinamo retrogradează în Liga 3
Chindia - Farul, LIVE TEXT de la 17:30 | Bătălia finală pentru un loc în Superliga
Chindia - Farul, LIVE TEXT de la 17:30 | Bătălia finală pentru un loc în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”



Recomandarile redactiei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Alte subiecte de interes
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!