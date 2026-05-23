Ngezana pune capăt speculațiilor după ce a ratat Cupa Mondială! De ce a refuzat propunerea lui FCSB

Hugo Broos a anunțat lotul preliminar, iar numele jucătorului de la FCSB nu se află pe listă.

Cel mai probabil, selecționerul Africii de Sud a ținut cont de faptul că fundașul a ascuns o perioadă faptul că are o accidentare destul de serioasă la genunchi pentru a merge la turneul final, însă acest lucru s-a văzut în evoluțiile sale, iar Broos nu vrea să riște nimic la Cupa Mondială.

Siyabonga Ngezana: ”Accidentarea mea nu este una gravă, care să necesite operație!”

După ce staff-ul și conducerea celor de la FCSB au aflat că Ngezana a jucat accidentat, fundașul a stat mai mult pe bancă, mai ales în condițiile în care, deși roș-albaștrii i-au sugerat că ar fi mai bine să se opereze, stoperul a refuzat intervenția chirugicală, tot în speranța că va putea merge la Cupa Mondială.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost convins că stoperul nu va fi chemat în lotul Africii de Sud și s-a arătat surprins de faptul că Ngezana spera că va fi convocat chiar și accidentat.

După ce Hugo Broos a anunțat lotul preliminar, iar Mihai Stoica l-a acuzat de mai multe ori că a refuzat operația la genunchi, Siyabonga Ngezana a venit cu explicații în presa sud-africană.

”Accidentarea mea nu este una gravă, care să necesite operație, este ceva ce mai poate aștepta puțin, pentru că dacă m-aș opera acum, recuperarea ar dura mult timp. Respect foarte mult clubul meu, iar refuzul meu a venit dintr-o intenție bună.

A fost nevoie doar să iau o pauză pentru a mă recupera, deoarece jucasem foarte multe meciuri și nu avusesem nicio pauză. Am mers la Cupa Africii pe Națiuni și am continuat să joc foarte multe partide, iar echipa noastră a avut și multe accidentări, deci problema a fost programul foarte încărcat. De aceea am avut o mică problemă la genunchi. Am făcut tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea deveni o problemă serioasă în viitor, de aceea voiau să mă operez. Dar eu am spus: «Nu, hai să încercăm mai întâi tratamentul și, dacă pe viitor problema reapare, atunci putem lua în calcul operația». Acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, a spus Ngezana, citat de FarPost.