Roș-albaștrii au început bine jocul, iar David Miculescu a marcat după doar două minute.

Mihai Stoica: ”Jucătorii noștri se mai destind când se uită în conturi, pe când ăștia care fac hora asta nu știu ce să zic!”

Totuși, până la finalul primei reprize, ardelenii au trecut în avantaj după golurile marcate de Aliev și Korenica. Ardelenii au mai înscris de două ori și în actul secund, prin Cordea și Biliboc.

La oficială, conducătorii celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara și Marius Bilașco, fostul președinte al ardelenilor, Cristi Balaj, dar și alte persoane din staff-ul administrativ al formației din Gruia s-au bucurat la golurile ardelenilor, iar, la un moment dat, au făcut chiar și o horă a bucuriei, așa cum fac jucătorii celor de la FCSB la fiecare gol.

Gestul ardelenilor a fost privit ca o ironie la adresa campioanei României, iar momentul nu a fost deloc gustat de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care le-a dat o replică acidă șefilor de la CFR. Dintre toți, MM Stoica a fost cel mai supărat pe Cristi Balaj.

”Nici nu am sesizat că e o ironie la adresa jucătorilor noștri. Jucătorii noștri se mai destind când se uită în conturi, pe când ăștia care fac hora asta nu știu ce să zic, că știu că se plâng peste tot că nu și-au luat banii de un an și ceva ăia de pe acolo.

De Balaj nu știu, Balaj e un suporter VIP probabil. Mare conducător a ajuns și Balaj în fotbalul românesc. A fost conducător. Cât, un an și ceva? Eu sunt din 92, el cât a fost? Am văzut eu șmecheriți din ăștia.

Venise să plângă că îl schimbă de la ANAD politic. Păi cum te-au pus, Gogule? Te-au pus altfel? Foarte simpatic Balaj ăsta. Îl știu ca arbitru, era din ăsta care nu a mâncat usturoi și nu-i miroase gura”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

