Atacantul transferat în iarnă de Dinamo nu a evoluat deloc în acest sezon pentru echipa sa, fiind ”chinuit” de o hernie inghinală care l-a ținut departe de gazon.

Nuno Campos: ”Pușcaș se antrenează singur”

Chiar dacă a început procesul de recuperare în urmă cu ceva timp, iar revenirea sa era estimată după pauza internațională, se pare că Pușcaș (30 de ani) va mai avea de așteptat pentru a fi din nou apt de joc.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK de vineri, Nuno Campos a dezvăluit că atacantul se antrenează în continuare singur.

„Pușcaș se antrenează singur, procesul continuă. Trebuie să continuăm procesul”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

În iarnă, Dinamo l-a transferat gratis pe George Pușcaș, care venea după o perioadă de șapte luni din postura de jucător liber de contract. Utima oară, atacantul a evoluat în Super lig, campionatul din Turcia, la Bodrum FK, pentru care a și marcat de 11 ori în toate competițiile.

George Pușcaș, CV impresionant pentru Superliga României

CV-ul lui Pușcaș este impresionant pentru un jucător ajuns în Superliga României. În 2013 a fost transferat la juniorii lui Inter Milano, unde a și bifat șapte meciuri la echipa de seniori, iar apoi a mai trecut pe la Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa, Genoa, Bari, Reading și Bodrum FK.

Cel mai spectaculos transfer din cariera sa a fost în Championship. Reading plătea, în 2019, suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Inter Milano.