Antrenorul a lămurit totul imediat după ultimul meci al sezonului, chiar dacă a reușit să califice echipa în Conference League, o performanță remarcabilă ținând cont de clasarea echipei în prima parte a sezonului. Pentru a rămâne la echipă, fostul selecționer al naționalei U21 a pus mai multe condiții: a vrut condiții mai bune la baza de pregătire, salariile la zi, transferuri, dar și garanția că jucătorii importanți vor rămâne pentru sezonul următor.

Rapid, echipa de suflet a lui ”Pancone”, părea să fie următoarea sa destinație, ținând cont de faptul că giuleștenii caută un alt antrenor după un nou sezon ratat. În plus, Victor Angelescu, acționarul minoritar al echipei, a confirmat interesul pentru fostul selecționer al naționalei U21.

Iuliu Mureșan: ”Am niște informații că Rapid n-o să-l ia pe Pancu”

Doar că lucrurile se pot schimba pe ultima sută de metri. Fanatik a scris că mutarea ar fi picat deoarece Rapid nu a vrut să-i plătească antrenorului clauza de reziliere din contractul cu CFR Cluj, prelungit automat pentru încă doi ani după calificarea în cupele europene.

Sport.ro l-a chestionat pe această temă pe Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, care susține că ar avea informații potrivit cărora mutarea ”Pancu în Giulești” nu se va face.

”Nu știu, că în ultimele zile nu am prea vorbit cu Daniel Pancu și nu știu despre acest lucru, dar și eu am niște informații că Rapidul n-o să-l ia până la urmă, nu știu din ce motive, nu cred că acea clauză de 50.000 ar fi problema, în fotbal este o sumă modică”, a spus Mureșan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Oficialul din Gruia lasă de înțeles că nu vede o colaborare cu fostul selecționer al naționalei de tineret și din sezonul următor, ținând cont de declarațiile tăioase date de acesta la adresa conducerii în ultima perioadă.

”În anumite condiții pe care le-am pune noi, da (n.r. - să continue la CFR), dar e greu, pentru că așa de mult a vorbit împotriva clubului, chiar și aseară... a fost așa un moment frumos și emoționant, plin de mare încărcătură, și în loc să mulțumească clubului că i-a oferit șansa să antreneze o astfel de echipă, el tot dă în noi, că nu avem bază, că nu avem nu știu ce...”, a mai spus Mureșan.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană. Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Coste Gâlcă.

„(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate.

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.