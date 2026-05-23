EXCLUSIV Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia

Răsturnare de situație în cazul plecării lui Daniel Pancu de la CFR Cluj.

După CFR Cluj - FC Argeș 1-1, ultimul meci din play-off-ul Superligii României, Daniel Pancu a spus, cu subiect și predicat, că cerințele sale de a rămâne la echipa din Gruia - salarii la timp, condiții mai bune la baza de pregătire sau transferuri - sunt îndeplinite în altă parte. La Rapid.

Sâmbătă dimineață, publicația fanatik.ro a scris că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj, după ce Rapid nu ar fi vrut să achite clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro din contractul tehnicianului. Giuleștiul l-ar fi pus chiar pe el să o plătească.

În contextul ultimelor informații apărute, Sport.ro l-a contactat pe Ricardo Cadu, fost jucător în Gruia și actual director sportiv la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, care a spus că Pancu a gestionat excelent situația la CFR Cluj - de când a fost numit ”principal” și până acum - și că angajamentul său contractual rămâne în vigoare.

”(n.r. Rămâne Pancu la CFR Cluj?) Pancu are contract. Asta vom vedea. A făcut o treabă foarte bună până acum. A luat echipa de pe locul 14 și a terminat pe locul 3”, a precizat Ricardo Cadu pentru Sport.ro.

Pancu, erou în Gruia

Echipa de pe ”Constantin Rădulescu” s-a calificat în preliminariile Conference League după un sezon de-a dreptul nebun. Daniel Pancu a preluat echipa în toamnă într-o stare mizerabilă, iar în cele din urmă a reușit să o aducă pe drumul cel bun, să o califice în play-off și să obțină și un loc de Europa la finalul stagiunii.

Ardelenii au încheiat sezonul 2025/26 pe locul trei cu 43 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, vicecampioana României a bifat patru victorii și patru rezultate de egalitate, la care s-au adăugat două înfrângeri. În play-off, CFR Cluj a bifat opt reușite și a încasat șapte goluri.

