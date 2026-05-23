După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”

Ruptura dintre Daniel Pancu și CFR Cluj pare iremediabilă.

Deși fostul selecționer U21 a reușit minuni pe banca ardelenilor și a reușit să o ducă pe CFR Cluj în play-off într-un moment în care formația din Gruia părea că se va lupta pentru evitarea retrogradării, Pancu nu va mai continua la CFR.

Ioan Varga și președintele clubului, Iuliu Mureșan, au declarat în repetate rânduri că Daniel Pancu va rămâne pe banca tehnică indiferent cum se va încheia acest sezon și că, în cazul în care Pancu va califica echipa în cupele europene, contractul său se va prelungi automat, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat.

Totuși, se pare că situația este diferită în momentul de față. Pancu s-a arătat dezamăgit de condițiile de la CFR Cluj și a cerut o bază de antrenament, salarii la zi și transferuri, lucru ce l-a înfuriat pe Ioan Varga, mai ales în condițiile în care, în ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Pancu a bătut deja palma cu Rapid. 

După ultimul meci al sezonului, Daniel Pancu s-a arătat din nou dezamăgit de condițiile de la CFR Cluj și a lăudat ceea ce se întâmplă la Rapid. Varga a reacționat dur și a transmis că antrenorul este ”un om fără caracter”. Apoi, patronul de la CFR Cluj a anunțat că, cel mai probabil, Edi Iordănescu va fi noul antrenor al lui CFR Cluj.

  • Iordănescu Jr i-a mai antrenat pe ardeleni în două rânduri, mai întâi timp de o lună, în sezonul 2017-2018, iar, mai apoi, în sezonul 2020-2021, din decembrie 2020 până în iunie 2021, când a devenit și campion al României alături de gruparea din Gruia.

Noi vrem să ne ducem în Europa, să câștigăm campionatul și, desigur, să vină Edi Iordănescu! Edi e un antrenor care a demonstrat, a luat titlul. E un antrenor cu mult moral, cu multă calitate, multă înțelepciune și mult bun-simț. Nu are rost să mai vorbim despre pregătirea lui Edi, comparativ cu alți antrenori. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Pancu, îi mulțumim și la revedere”, a spus Ioan Varga, potrivit Fanatik

