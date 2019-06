Raspunsul primit de Becali dupa ce a pregatit oferta pentru un jucator din nationala Romaniei U21: "Discutam dupa ce se va termina turneul!"

FCSB incearca o noua mutare importanta.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei Romaniei sub 21 de ani la turneul final din Italia, Florin Stefan, ar putea ajunge la FCSB! Gigi Becali cauta un nou jucator pentru postul de fundas stanga.

Bradley De Nooijer a fost prima tinta a celor de la FCSB, iar cei de la Viitorul si-au asigurat deja pozitia in cazul plecarii olandezului, aducandu-l pe Steliano Filip. Evolutiile lui Florin Stefan pentru nationala de tineret l-au facut insa pe internationalul roman sa devina prioritar in fata lui De Nooijer pentru FCSB! Cei de la Sepsi nu vor insa sa-l vanda in Liga 1.



"Nu este adevarat, nu am negociat cu FCSB si nu a existat vreo oferta. Sunt interese pentru Florin Stefan din partea unor echipe din strainatate. Pleaca doar afara daca se va concretiza ceva, dar vom discuta dupa ce se termina turneul final" a spus Janos Bokor pentru Fanatik.