Cum arata cota Romaniei la EURO U21 dupa rezultatele finale din Grupa A! Ce sanse au pustii lui Radoi sa castige trofeul

Romania e aproape de calificarea in semifinale, unde va juca cu Germania sau Spania.

Romania a reusit doua victorii din doua posibile pana in acest moment la EURO U21, iar sansele ca nationala antrenata de Mirel Radoi sa ajunga in semifinale sunt extrem de mari. Doar un ghinion teribil ne poate scoate din lupta pentru accederea in penultimul act.

Ultimele meciuri din Grupa A s-au desfasurat sambata seara la turneul final. Spania a castigat grupa, iar Italia, tara gazda, trebuie sa astepte rezultatul meciului Franta - Romania, de luni, ora 22:00, pentru a sti daca este sau nu in semifinale.

Romania este vazuta cu sanse mai mari ca Italia sa castige trofeul, deci bookmakerii cred ca nationala lui Radoi va ajunge in semifinale.

Romania e cotata cu a patra sansa la cucerirea trofeului, dupa Franta, Germania si Spania.

COTELE ACTUALIZATE PENTRU CASTIGATOAREA EURO U21

Franta - 3.50

Germania - 3.50

Spania - 3.75

Romania - 7

Italia - 10

Cum ajunge Romania in semifinalele EURO U21

Romania ajunge clar in semifinale daca bate Franta sau daca face egal cu francezii.

Pustii lui Radoi se pot califica in penultimul act si daca sunt invinsi de Franta la o diferenta de maximum 2 goluri. In acest caz, Romania va fi calificata gratie golaverajului superior Italiei, iar tara gazda va parasi competitia.

In caz contrar, daca Franta ne invinge la o diferenta mai mare de 2 goluri, Italia va fi calificata din postura de cea mai buna ocupanta a locului doi in faza grupelor.