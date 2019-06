Cel mai tanar jucator din lotul lui Bogdan Andone, super-faza la golul de 5-0 si dubla in primul amical al verii! Cine e pustiul de 16 ani in care isi pun sperantele cei de la FCSB

Mihai Stoica i-a prezis un viitor stralucit.

Adrian Nita a facut un joc foarte bun in primul amical al FCSB-ului din aceasta vara. Tanarul jucator in varsta de doar 16 ani a reusit o faza fabulosa la golul de 5-0 al stelistilor in fata celor de la Coltea Brasov, in mintul 62. Nita a driblat 3 adversari si i-a dat o pasa foarte buna lui Robert Ion care a sutat apoi simplu.

12 minute mai tarziu, Nita a reusit si sa inscrie, din penalty, iar in minutul 85 a reusit dubla.

Meme i-a prezis viitorul lui Nita

"Pe Nita il vad ca pe cea mai mare speranta a Academiei noastre. E nascut in 2003, e mai mic si decat Ianis Stoica. Nita va ajunge un fotbalist de care se va auzi, va spun asta cu certitudine! A subordonat deja Dinamo la categoria lui de varsta.

Asa cum am spus de Man, cand nu-l stia nimeni, ca va ajunge un mare fotbalist, asa zic si acum. O sa auziti de el", spunea Meme Stoica in iarna, inaintea cantonamentului FCSB din Marbella, unde a fost si tanarul jucator.

Cine este Adrian Nita

Nascut in 2003, Adrian Nita este cel mai talentat jucator al echipei U17 a FCSB, echipa care a terminat pe locul 2 in Liga Elitelor U17 in acest an. Nita a fost de mai multe ori omul meciului in partidele jucate de stelistii mici in aceasta competitie.

Una dintre cele mai interesante victorii ale FCSB U17 a fost cea impotriva Rapidului, 5-3, in luma martie a acestui an. In aceasta partida, Adrian Nita a reusit o dubla si a fost declarat omul meciului.

Adrian Nita a fost inclus de Mihai Teja si in lotul FCSB pentru primul meci din play-off, disputat impotriva celor de la Viitorul.