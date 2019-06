"Ii asteptam dupa finala, sa nu se intoarca pana atunci!" Mesajul celor de la FCSB pentru Florinel Coman! Ce vor sa copieze stelistii de la nationala de tineret

FCSB a castigat cu 7-0 la debutul lui Bogdan Andone.

FCSB a castigat fara emotii prima partida amicala a verii, 7-0 impotriva celor de la Coltea. Intrat la pauza, Ioan Hora a inscris un gol. Pustii FCSB-ului au fost insa remarcatii, Adrian Nita reusind o dubla, Ianis Stoica, Robert Ion si Razvan Oaida marcand si ei.

"Incercam sa ne facem antrenamentul. Principalul obiectiv a fost sa alergam mult si incercam sa facem cate ceva din ce am lucrat tactic saptamana aceasta. Cu siguranta (ne-a ajutat ca adversarul a fost facil), am acumulat putin moral si cred ca Mister a vazut putin cum stam tactic.



Ma simt si eu tanar prin ei. Ma bucur (pentru jucatorii tineri), ma bucur ca au dat goluri si sper sa o tina tot asa.



Am avut un adversar facil care ne-a cam lasat sa ne facem de cap. In multe moment nu prea am respectat ce trebuia, dar in principiu a fost ok. O sa avem adversare mai puternice. E bine sa incepem cu o echipa mai slaba si sa ne crestem moral.



Incercam sa ne calificam (in Europa League). Nu cred ca e o echipa slaba Milsami, daca e in cupele europene, cu siguranta e o echipa buna. Noi trebuie sa fim concentrati si daca vom fi, cu siguranta ne vom califica.



Cred ca e normal sa-si puna amprenta dansul, e normal sa ne mai certe, sa ne incurajeze, trebuie sa-l respectam" a spus Ioan Hora.

"Florinel Coman a schimbat meciul cu Anglia"

Hora a vorbit si despre reusita nationalei de tineret a Romaniei, cea care este la un pas de semifinalele EURO U21 dupa victoria cu Anglia, scor 4-2.

"Stiam ca e un baiat talentat (Florinel Coman), si el si Man, si ma bucur enorm. S-a vazut ca a intrat si a schimbat fata jocului si asta ne bucura pentru ca e din familia noastra. Speram sa absenteze pana in finala. Sa castige si apoi il asteptam inapoi la munca.



Sa avem si noi aceeasi daruire cum am vazut la ei aseara" a spus Ioan Hora.