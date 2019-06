Prima amenintare la adresa Romaniei dupa ultimele meciuri din Grupa A la EURO U21! Spaniolii ne-au pus gand rau dupa ce au spulberat Polonia: "Nu ne oprim aici"

Romania poate juca impotrvia Spaniei in semifinalele EURO U21, in cazul in care Franta invinge nationala lui Radoi, iar pustii romani acced in penultimul act al turneului din postura de cel mai bun loc 2 din faza grupelor.

Imperecherea face ca invingatoarea din Grupa C sa joace cu invingatoarea din Grupa B, in mare masura Germania, iar cea mai buna ocupanta a locului 2 in faza grupelor sa intalneasca invingatoarea din Grupa A, adica Spania.

Spaniolii sunt in culmea fericirii dupa ce au invins Polonia, cea care conducea Grupa A dupa primele doua partide, cu 5-0 si au castigat grupa, punand natioanala tari gazda, Italia, in pericol de eliminare.

Dani Ceballos, mijlocasul Realului, care a reusit sa inscrie un gol in fata polonezilor in minutul 71, a declarat ca el si coechipierii sai sunt pregatiti sa castige trofeul.

"Acest meci ne-a dat o energie incredibila din punct de vedere moral. Am terminat grupa pe primul loc si cred ca trebuie sa mentinem aceeasi dinamica in semifinale. Avem incredere si vom trata urmatorul meci in cea mai buna maniera posibila.

Scopul nostru a fost sa ajungem in semifinale si sa ne calificam la Jocurile Olimpice, dar nu ne putem opri la acest joc sau la aceasta victorie. Trebuie sa dam tot ce e mai bun pentru a ajunge in finala", a declarat Dani Ceballos la finalul meciului potrivit UEFA.