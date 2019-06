Declaratie razboinica a unui jucator francez inainte de duelul cu Romania: "Noi trebuie sa castigam grupa!" Romanul de care se teme cel mai mult selectionerul Frantei la EURO U21

Romania - Franta la EURO U21 se joaca luni, de la ora 22:00!

Romania si Franta se vor duela pentru a decide castigatoarea grupei, dar si, cel mai probabil, echipa calificata din postura de cel mai bun loc 2 din faza grupelor.

Franta U21 a sustinut deja conferinta de presa oficiala dinaintea meciului cu nationala antrenata de Mirel Radoi. Selectionerul Sylvain Ripoll si mijlocasul lui Lyon, Loucas Tousart, au facut declaratii.

Inaintea duelului cu Romania, francezii au marturisit ca cel mai periculos jucator li se pare Ianis Hagi si ca prestatia Romaniei nu este o supriza pentru ei.

"Pentru mine, Romania nu este o surpriza, e o confirmare! Am vazut multe din meciurile lor, au avut cea mai buna aparare, acum au demonstrat ca sunt si foarte ofensivi. Cea mai mare amenintare cred ca e Ianis Hagi, jucator cu multa calitate care loveste mingea bine cu ambele picioare. Vor fi multi romani in tribune, cand ma uitam la meciurile lor de aici vedeam mult galben si nu era de la soare. Vor fi o prezenta benefica, ne dorim sa jucam cu un stadion plin", a declarat selectionerul francez, Sylvain Ripoll.

Mijlocasul Lucas Tousart a vorbit despre posibilitatea ca partida sa se incheie la egalitate si a explicat ca nimeni nu-si doreste asa ceva.

"Nu am jucat cum ne-am droit in primele doua meciuri. Am suferit mult in partida cu Croatia, trebuie sa ne recuperam si sa fim in cea mai buna forma. Nu ne multumim cu egal in fata Romaniei, noi trebuie sa castigam grupa! Nimic nu e sigur in fotbal, iar daca jucam la egal si primim gol in ultimele minute, riscam sa fim eliminati. Ar fi o greseala sa jucam la egal", a spus Lucas Tousart.

Calcule pentru calificare

Romania si Franta merg amandoua in semifinale daca vor termina la egalitate sau daca Franta o invinge pe Romania la diferenta de doar 2 goluri.

In cazul in care Franta o invinge pe Romania la peste 2 goluri diferenta, pustii lui Radoi vor pierde calificarea in favoarea Italiei, avand in vedere rezultatele finale din Grupa A.

In cazul in care Romania invinge Franta, romanii castiga grupa, merg mai departe, iar Franta este eliminata, fiind depasita de Italia.