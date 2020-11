Gigi Becali lupta impotriva COVID-19! Finantatorul de la FCSB i-a trimis tratamentul unui presedinte de la o echipa din Liga 1

Gigi Becali este implicat in lupta impotriva noului coronavirus.

Chiar daca a iesit de cateva luni din viata publica, iar Anamaria Prodan a dezvaluit ca Becali s-a saturat de scandaluri si nu mai vrea sa apara in presa. Finantatorul de la FCSB a ajutat un presedinte din Liga 1 sa se trateze impotriva noului virus asiatic. Dani Coman, oficialul de Astra Giurgiu s-a infectat cu COVID-19, iar Gigi Becali i-a trimis medicamentul adus de el din Rusia pentru a se reface mai repede.

Tratamentul adus de Becali nu poate fi folosit in Romania, deoarece nu este aprobat de Uniunea Europeana. Dani Coman a fost depistat cu noul coronavirus in urma cu doua saptamani, iar presedintele Astrei i-a multumit lui lui Becali pentru ajutorul acordat.

"Pe 26 octombrie mi-am facut testul si am vazut ca sunt pozitiv. Am avut o intalnire cu un bun prieten, care cu o seara inainte a avut primele simptome de COVID.

Am avut dureri de cap, febra musculara si durere in gat vreo trei zile, dupa care m-am simtit mai bine. Singura problema, desi a trecut mai bine de doua saptamani, este ca nu mi-au revenit gustul si mirosul. Am terminat tratamentul, iar acum nu mai iau decat vitamina C, vitamina D si Zinc.

Norocul meu a fost ca m-am vindecat repede datorita domnului Gigi Becali, care mi-a trimis medicamentele pe care le-a adus din Rusia. Vreau sa le transmit oamenilor sa se protejeze cat pot de mult. Este mai mult decat o raceala si chiar trebuie sa nu neglijam sub nicio forma acest virus", a declarat Dani Coman pentru Jurnalul de Arges.