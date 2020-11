Revine sau nu Gigi Becali? Varul sau a facut o declaratie cu privire la situatia acestuia de la FCSB: "Stie tot ce misca!"

Gigi Becali refuza sa mai discute cu presa de mai bine de cateva luni.

Finantatorul FCSB a facut un pas in spate din viata publica, iar potrivit varului sau, el are alte prioritati in acest moment si vrea sa se dedice exclusiv familiei si actelor de binefacere.

Ioan Becali crede ca Gigi se va ocupa in continuare de echipa si spune ca este la curent cu fiecare miscare care se intampla in club.

"E si ideea lui, dar si familia l-a sfatuit sa apara cat mai putin. Asta e, el este un om religios si are si un spital. Nu cred ca va mai reveni in fotbal. El e foarte ocupat cu slujbele, cu chestiile de bine facere, el acum construieste o biserica, care incet, incet, o sa fie terminata.

Gigi stie tot ce se intampla la echipa, de la cel mai mic junior, pana la Dennis Man si Coman. Noi avem curtile alaturate, eu cand vad un pom uscat, el isi da seama de el cu cate zile inainte si spune ca o sa puna altul, asa de atent este!

Nu misca nimic la FCSB fara sa stie el, chiar daca s-a retras din viata publica. Nu va renunta la fotbal! Are si el tabieturile lui, are religia, spitalul, fotbalul si familia", a declarat Ioan Becali pentru Digi Sport.