Pustiul de nationala care vrea sa intre in echipa lui Teja: "Pintilii ma ajuta enorm, e cel mai bun din echipa!" Ce spune despre noul antrenor

Un pusti le-a pus gand rau lui Pintilii, Matei si Stoian!

Joaca la FCSB si in nationala sub 19 ani a Romaniei! Toma e capitanul echipei sub 19 ani de la FCSB, iar Teja l-a luat in Spania in aceasta iarna sa se pregateasca cu Bizonul, Pintilii si Man!

"Pinti este cel mai bun din aceasta echipa si ma ajuta foarte mult la antrenamente si mi-a dat multe sfaturi. Mister (Mihai Teja) este un domn foarte cumsecade! A fost foarte bine. Sper sa castige campionatul" spune Daniel Toma.

Toma joaca pentru nationala sub 19 ani, care se bate pentru calificarea la euro cu Irlanda, Rusia si Azerbaidjan! In nationala pustilor joaca si Andrei Cristea ! E portar si are 1.96 !

"Cel mai mult imi place de Ciprian Tatarusanu, este si roman si pot sa zic ca e modelul meu de mic. Normal (ca vreau sa-i iau locul), asta imi doresc zi de zi!" spune Andrei Cristea.