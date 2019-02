PAC-PAC, INCA 10 MILIOANE! Becali a marit pretul unui jucator de la FCSB dupa ultimele mutari din Liga I

Gigi Becali exulta dupa plecarea lui Mitrita pe 8 milioane de euro la New York City FC.

Becali este bucuros ca Mitrita a plecat sa se dueleze cu Ibrahimovic in MLS. Patronul FCSB este fericit pentru ca rivalii de la Craiova au slabit prin despartirea de Mitrita, dar si pentru ca pretul fotbalistilor sai tocmai a crescut.

Latifundiarul din Pipera este sigur: daca Mitrita a plecat pe 8 milioane, la pretul lui Dennis Man se adauga inca 10!

"Transferul lui Mitrita confirma ceea ce va spun de atata vreme. Se vor vinde jucatori pe 30-40 de milioane de euro. Daca Mitrita a plecat pe 10 milioane, atunci eu vreau 40 pe Man. Am marit si eu pretul cu 10 milioane! Nu mai cer 30!

Cum sa fiu invidios? Meseria mea e sa fac bani. Piata fotbalului creste! In plus, am scapat si de un competitor", a spus Becali la Digi.