FCSB "a pierdut" Pitestiul! O alta echipa din Liga I se muta pe stadionul Nicolae Dobrin si va juca la 150 de kilometri de casa

FC Hermannstadt va juca meciurile de acasa la Pitesti in partea a doua a campionatului.

Sibienii de la Hermannstadt, antrenati de Vasile Miriuta, care au inceput noul an cu un 1-1 pe terenul CFR-ului, vor juca meciurile de acasa la Pitesti.

LPF anunta ca Hermannstadt a transmis o solicitare pentru avizarea schimbarii stadionului pe care sa isi joace meciurile de acasa si incepand cu etapa a 24-a va evolua la Pitesti, pe arena Nicolae Dobrin.

Sibienii vor face naveta 150 de kilometri pentru a juca "acasa".

Hermannstadt ocupa locul 7 in campionat, fiind la 3 puncte de primul loc care asigura calificarea in Play Off, ocupat in prezent de Astra. Echipa lui Miriuta are 29 de puncte, iar Astra 32.