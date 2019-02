O noua victima dupa meciul Dunarea - FCSB! "Pentru abaterea cea mai grava" Ce s-a intamplat cu Dan Alexa!

Antrenorul de la Calarasi a fost eliminat in timpul meciului cu FCSB.

Dan Alexa a intrat in conflict cu Ovidiu Hategan, centralul partidei Dunarea Calarasi - FCSB, si a fost trimis in tribune de acesta. Astazi, Comisia de Disciplina a FRF a decis sa il suspende pe antrenorul Dunarii pentru doua jocuri si sa primeasca o penalitate de 6.000 de lei, conform LPF.

Mai mult, clubul Dunarea Calarasi a fost sanctionat cu o penalitate sportiva de 5.000 de lei.

"AFC Dunarea 2005 Calarasi vs. FC FCSB - eliminare - In baza art. 53 se sanctioneaza dl. Alexa Dan, antrenor AFC Dunarea 2005 Calarasi, cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate sportiva de 360 lei; In baza art. 65.a din RD se sanctioneaza dl. Alexa Dan cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate sportiva de 6.000 lei; In conformitate cu prevederile art 45.1 din RD se va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv 2 jocuri suspendare si o penalitate sportiva de 6.000 lei; In baza art. 83.17 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 si 15 bis se sanctioneaza clubul AFC Dunarea 2005 Calarasi si cu 'Avertisment` si o penalitate sportiva de 5.000 lei", scrie in comunicatul emis de Comisia de Disciplina.