"Am vorbit cu Gigi Becali despre el! Dar ma gandesc daca FCSB mai e o rampa acum". Iftime confirma ca FCSB a pus ochii pe internationalul U21 din echipa sa

FCSB sta cu ochii pe inca un fotbalist U21 din Liga I!

FCSB a pus ochii pe inca un fotbalist din nationala de tineret si ar putea trimite cat de curand o oferta. Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca mijlocasul Razvan Oaida ar putea fi urmatorul fotbalist vandut pe bani buni de echipa sa.

Razvan Oaida este international U21 si a pus umarul la calificarea Romaniei la EURO 2019, care va avea loc in Italia si San Marino. La Botosani, el a jucat 12 meciuri in acest sezon si a marcat un gol.

"Eu nu am vorbit cu domnul Becali din octombrie, de cand m-a sunat sa ma intrebe de Oaida. Eu nu il sun. Cand are interes, ma suna dumnealui. El ma suna in interesul clubului sau.

Oaida trebuie sa revina dupa accidentare acum. Dar eu incep sa ma gandesc serios daca FCSB mai e o rampa de lansare pentru noi. Lui Fabbrini i-am zis nici sa nu se gandeasca la asta. Nu e tentat", a spus Iftime pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

