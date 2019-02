FCSB l-a ales pe inlocuitorul lui Gnohere: "E ca Piovaccari! Vine pentru o super-oferta!" Unde poate ajunge Bizonul

Montini a impresionat la Dinamo si a intrat in vizorul celor de la FCSB.

Italianul Montini a avut evolutii foarte bune in tricoul lui Dinamo si a atras repede atentia rivalilor de la FCSB. Atacantul a fost crescut de AS Roma, iar la 26 de ani a ajuns in Stefan cel Mare. Italianul a fost adus la Dinamo chiar de fiica lui Mircea Rednic.

Montini poate fi noul Gnohere, fotbalistul care a facut trecerea de la Dinamo la FCSB. Gigi Becali se gandeste sa il aduca pe italian, in cazul in care "Bizonul" va pleca de la trupa antrenata de Mihai Teja.

Fostul atacant al "cainilor", Marius Niculae, a vorbit despre eventualitatea unui viitor transfer.

"Este un atacant care e acolo unde trebuie, un gen de Piovaccari la Steaua. Pentru o super oferta si in locul lui adus altul si mai bun, de ce nu? Pana la urma, el a venit gratis la Dinamo", a spus fostul atacant al lui Dinamo.

Impresarul Anamaria Prodan anunta ca Harlem Gnohere va pleca de la FCSB in vara acestui an, iar in acest moment ii cauta echipa atacantului francez.

"Merita sa mearga sa castige bani, avand in vedere varsta pe care o are. Cred ca n-ar dori sa se intoarca in Franta la o echipa mica, ci ar vrea in Arabia, Japonia sau China", a spus Anamaria.