Prunea, ATAC SUBTIL la FCSB? "Stiu de ce nu suntem doriti in play-off! Nu imprumutam alte cluburi si nu cumparam jucatori de care nu avem nevoie!"

Dinamovistii sunt extrem de suparati dupa esecul cu Craiova, scor 1-4. Arbitrajul i-a deranjat cel mai tare.

Florin Prunea spune ca nu mai putin de 11 decizii majore au fost luate impotriva lui Dinamo in acest sezon. Oficialul dinamovist a lansat si un atac voalat la adresa rivalilor de la FCSB: "Nu suntem doriti in play-off pentru ca nu imprumutam jucatori la alte echipe si nu cumparam jucatori de care nu avem nevoie!"

"Categorica infrangerea? Nu a fost un meci de 4-1. Craiova a obtinut o victorie meritata. Gol valabil anulat. Sa analizati prestatia lui Urzica. Nu pot sa spun mai multe pentru ca amenzile sunt destul de mari. As vrea sa cred ca a fost o greseala, dar au fost doua greseli flagrante impotriva unei singure echipe. Eu stiu de ce nu suntem doriti in play-off. Noi nu imprumutam alte cluburi cu bani, noi nu luam jucatori care nu ne trebuie. A fost a 11-a greseala impotriva lui Dinamo in acest campionat", a declarat Florin Prunea la finalul partidei.