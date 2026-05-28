La 20 de ani distanță de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc de după Revoluție, echipele antrenate de Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu au fost din nou adversare.

Reacția lui Daniel Oprița, după ce a participat la reeditarea sfertului UEFAntastic, Steaua - Rapid

Printre jucătorii Stelei care au participat la evenimentul de pe Arcul de Triumf s-a numărat și Daniel Oprița. Fostul atacant, acum antrenor la CSA Steaua, a oferit in interviu în timpul meciului, la marginea terenului.

"Se pare că istoria se repetă. Este tot un meci echilibrat, tot egal. Sperăm ca până la urmă să câștigăm. Și atunci a fost un meci echilibrat. Am rămas la fel.

Au fost și câteva intrări la limită, câteva loviri neintenționate, dar asta e. La fotbal e normal să se întâmple și lucruri din astea.

Am așteptat cu nerăbdare să mă revăd cu foștii colegi, cu foștii adversari. E o bucurie să mai jucăm și un fotbal.

Sper să mai avem un sfert de acest fel în România. Nu știu dacă în curând, dar trebuie să vină și acel moment. Așa cum s-a câștigat în 1986 Cupa Campionilor. Au mai fost semifinale, finală, am mai fost și noi... sperăm să mai fie astfel de momente.

Ce ne-a spus Olăroiu? Să jucăm serios și să încercăm să câștigăm", a spus Daniel Oprița, într-un interviu pentru VOYO.

În sezonul 2005/2006 din Cupa UEFA, Daniel Oprița a jucat în 10 meciuri pentru Steaua. Atacantul a oferit pasa decisivă la unicul gol al steliștilor din dubla cu Rapid, marcat de Bănel Nicoliță.