Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.

Roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, actuala Europa League, după ce în faza „sferturilor” au eliminat-o pe Rapid.

Sfatul lui Mihai Stoica pentru noua generație de fotbaliști

Oficialul lui FCSB a fost surprins plăcut de ritmul pe care l-a avut partida de pe stadionul Arcul de Triumf.

MM Stoica a scos în evidență faptul că foștii fotbaliști ai celor două echipe fac ceva ce ar putea să împrumute și noua generație de fotbaliști.

„Mă gândesc la câte s-au întâmplat de atunci încoace. E clar că nostalgia există, dar rememorăm foarte multe evenimente, nu doar atmosfera de atunci. Pentru că foarte mulți, și din tabăra noastră, dar și din tabăra Rapidului am rămas prieten. Practic unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am în fotbal este Vasile Maftei.

Este imprsionat ritmul în care se joacă, unii dintre ei arată a jucători activi. Mă uit la Ogăraru, la Goian, la Paraschiv, chiar și la Mirel, deși Mirel are un genunchi, nici nu ați vrea să știți ce e în genunchiul lui.

Dacă e vorba să plecă de aici cu taxiurile, unii vor pleca cu ambulanța direct. A fost o generație de luptători, de aceea au ajuns ambele echipe într-o fază atât de avansată a unei cupe europene.

Nu se stătea atât de mult pe jos, cred că aici ar trebui noua generație să ia exemplu de la ei.”, a spus MM Stoica, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea

Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos

Antrenor principal: Cosmin Olăroiu

Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea

Antrenor portari: Vasile Iordache

Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă

Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja

Antrenor principal: Răzvan Lucescu

Antrenor secund: Marian Rada

Medic: Marian Dumitru

Maseur: Gică Păun

Magazioner: Cornel Mateiași

Team Manager: Mihai Stoica

Ofițer de presă: Cristi Costache

Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.