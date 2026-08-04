Dobrogenii au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima repriză, dar FCSB a reușit să revină în partea secundă și a ”smuls” un rezultat de egalitate, în condițiile în care a avut și un penalty ratat de Florin Tănase.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a făcut praf echipa după meci. A anunțat că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic și spune că plănuiește să investească o sumă fabuloasă în transferuri, pentru a fi sigur că se bate din nou la titlu.

Gigi Becali: ”Bag 10 milioane de euro”

Chiar și așa, FCSB are șapte puncte după primele trei etape și este lider în Superliga României, la egalitate cu rivala Rapid.

„Dacă văd că nu merge treaba, bag 10 milioane de euro și iau jucători. De râs nu mă voi face. Dacă văd că mă fac de râs, vând echipa, dar nu până când nu voi apela la o soluție la care n-am mai apelat până acum. Să iau jucători, să văd eu jucătorii, să colaborez cu 7-8 impresari”, a spus Becali, la Prima Sport.

Investițiile nu au lipsit nici până acum la FCSB. Aymen Boutoutaou a fost cel mai scump transfer din această vară pentru fosta campioană a României (un milion de euro). În plus, Becali a mai plătit 100.000 de euro și pentru Ronny Labonne, iar Dylan Batubinsika, Eddy Gnahore și Luca Stancu au fost aduși gratis.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Echipele de start din FCSB - Farul 2-2: