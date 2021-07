Probleme noi pentru Gigi Becali! Patronul FCSB, sanctionat de FRF pentru intamplarile din sezonul trecut! Cat trebuie sa plateasca

Becali a fost sanctionat in doua dosare judecate de FRF.

Patronul FCSB a fost santionat pentru criticile aduse arbitrilor care au oficiat la meciurile formatiei sale, in special in playoff. Unul dintre cei mai criticati a fost Istvan Kovacs, iar Becali a fost acuzat de anumiti oameni si de xenofobism fata de arbitrul cu origini maghiare.

"Admite cererea formulata de reclamanta Comisia Centrala a Arbitrilor impotriva paratului Becali George. In baza art. 52.2.b si art. 52.4 cu aplicarea art. 12, 14 Bis si 15 din RD, paratul Becali George se sanctioneaza cu penalitate sportiva de 10.000 lei", se arata in solutia primului dosar publicata pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal, citata de Agerpres.

Conform regulamentului, pentru recidiva la aceeasi abatere Comisia de Disciplina si Etica a FRF a dublat penalitatea financiara. Astfel, Becali a primit in al doilea dosar o sanctiune in valoare de 20.000 de lei. Gigi Becali a fost incadrat la articolul care pedepseste oficialii cluburilor care folosesc cuvinte jignitoare, aduc atingere onoarei, reputatiei, demnitatii sau imaginii publice a unei persoane in mass-media.