Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham, ajuns la 31 de ani, este gata să semneze cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 5 în Chinese Super League, potrivit informațiilor furnizate de Foot Mercato.

Transferul ar urma să fie unul liber de contract, după ce Zouma și-a reziliat în ianuarie 2026 înțelegerea cu CFR Cluj, club care nu i-ar mai fi achitat salariul.

Francezul este așteptat să semneze un contract pe un an, cu opțiune de prelungire, și ar urma să adauge astfel China pe lista campionatelor în care a evoluat, după Franța, Anglia, Arabia Saudită și România.