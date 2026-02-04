NEWS ALERT Gata, se face transferul lui Kurt Zouma! Va fi rival cu doi români

Gata, se face transferul lui Kurt Zouma! Va fi rival cu doi români Fotbal extern
Kurt Zouma este foarte aproape de un nou capitol exotic în carieră, la doar câteva luni după despărțirea de CFR Cluj. 

Kurt ZoumaNicolae StanciuAlexandru MitritaCFR ClujShandong Taishan
Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham, ajuns la 31 de ani, este gata să semneze cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 5 în Chinese Super League, potrivit informațiilor furnizate de Foot Mercato.

Transferul ar urma să fie unul liber de contract, după ce Zouma și-a reziliat în ianuarie 2026 înțelegerea cu CFR Cluj, club care nu i-ar mai fi achitat salariul. 

Francezul este așteptat să semneze un contract pe un an, cu opțiune de prelungire, și ar urma să adauge astfel China pe lista campionatelor în care a evoluat, după Franța, Anglia, Arabia Saudită și România.

Kurt Zouma semnează în China! Va fi rival cu Mitriță și Stanciu

Venirea lui Zouma la CFR Cluj, în septembrie 2025, a fost un eveniment pentru SuperLiga, în contextul unui palmares impresionant, cu două titluri în Premier League, UEFA Champions League și UEFA Conference League. 

Totuși, fundașul central nu s-a impus în Gruia și a bifat doar câteva zeci de minute în tricoul vișiniu, iar cota sa de piață a scăzut de la 8 milioane de euro la 4 milioane, conform Transfermarkt.

Dacă mutarea se va concretiza, Zouma va deveni rival direct cu două nume „grele” din România: Nicolae Stanciu evoluează la Dalian Yingbo, în timp ce Alexandru Mitriță este unul dintre oamenii-cheie de la Zhejiang Professional.

