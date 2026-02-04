Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham, ajuns la 31 de ani, este gata să semneze cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 5 în Chinese Super League, potrivit informațiilor furnizate de Foot Mercato.
Transferul ar urma să fie unul liber de contract, după ce Zouma și-a reziliat în ianuarie 2026 înțelegerea cu CFR Cluj, club care nu i-ar mai fi achitat salariul.
Francezul este așteptat să semneze un contract pe un an, cu opțiune de prelungire, și ar urma să adauge astfel China pe lista campionatelor în care a evoluat, după Franța, Anglia, Arabia Saudită și România.
Kurt Zouma semnează în China! Va fi rival cu Mitriță și Stanciu
Venirea lui Zouma la CFR Cluj, în septembrie 2025, a fost un eveniment pentru SuperLiga, în contextul unui palmares impresionant, cu două titluri în Premier League, UEFA Champions League și UEFA Conference League.
Totuși, fundașul central nu s-a impus în Gruia și a bifat doar câteva zeci de minute în tricoul vișiniu, iar cota sa de piață a scăzut de la 8 milioane de euro la 4 milioane, conform Transfermarkt.
Dacă mutarea se va concretiza, Zouma va deveni rival direct cu două nume „grele” din România: Nicolae Stanciu evoluează la Dalian Yingbo, în timp ce Alexandru Mitriță este unul dintre oamenii-cheie de la Zhejiang Professional.