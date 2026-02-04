Andre Duarte a debutat deja la campioana en-titre, iar Joao Paulo abia a fost prezentat. În privința lui Ofri Arad, israelianul a fost prezentat în luna ianuarie, însă acesta nu a apucat să își facă debutul.

Debutul lui Ofri Arad se amână

Se pare că fanii roș-albaștrilor vor mai avea de așteptat până când îl vor vedea la treabă pe mijlocașul din Israel. Mihai Stoica dezvăluia recent că Arad a ajuns la FCSB cu o accidentare simplă la menisc pentru care a avut însă nevoie de o intervenție chirurgicală.

Oficialul campioanei spunea însă că Arad este complet refăcut acum și va intra în programul echipei. Totuși, conform Golazo, Ofri Arad nu se află la același nivel din punct de vedere fizic cu noii săi colegi, motiv pentru care debutul israelianului se mai amână cu încă două săptămânii.

Astfel, având în vedere că Ofri Arad își va face apariția abia în a doua jumătate a lunii februarie, mijlocașul va rata cel mai probabil partidele cu FC Botoșani, Oțelul Galați și cele două meciuri cu Universitatea Craiova, din Cupă și din campionat.

Sursa citată anterior susține că Ofri Arad ar putea debuta în meciul cu Metaloglobus sau chiar în partida cu UTA Arad, din penultima etapă a sezonului regulat, programată pe 1 martie.

În momentul de față, Ofri Arad se antrenează intens cu Thomas Neubert. Israelianul nu a mai jucat într-un meci oficial de pe 5 noiembrie, de la meciul Inter – Kairat Almaty, scor 3-2, atunci când a și marcat în poarta echipei lui Cristi Chivu.