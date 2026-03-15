Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bătăi de cap pentru Ianis Zicu.

TAGS:
Din articol

Lucas Pellegrini a suferit o fractură de tibie în meciul cu Petrolul (scor 2-0) și va rata restul sezonului.

Ianis Zicu a primit o veste extrem de proastă chiar în pragul duelurilor din play-out. Lucas Pellegrini, fotbalistul francez în vârstă de 25 de ani, s-a accidentat serios în disputa cu Petrolul Ploiești și nu va mai putea evolua în actuala stagiune, fiind o pierdere importantă pentru defensiva constănțenilor.

Fundașul lateral, care a fost utilizat constant ca titular în ultimele etape după ce Cristi Ganea a fost mutat pe o poziție mai ofensivă, a primit un diagnostic dur din partea staff-ului medical. Francezul a suferit o fractură de tibie și are nevoie de o intervenție chirurgicală programată pentru mâine, luni, 16 martie.

Mesajul transmis de Farul Constanța

Oficialii echipei de la malul mării au oferit detalii despre starea jucătorului și perioada estimată de recuperare prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

"Alături de Pelle! Fundaşul nostru a suferit o fractură de tibie în partida cu Petrolul, iar luni, 16 martie, va fi operat, urmând să absenteze aproximativ 6 luni de pe gazon. Te aşteptăm mai puternic alături de noi, Lucas!", au transmis cei de la Farul Constanţa.

Pellegrini a ajuns sub comanda lui Ianis Zicu în vara anului 2025 și a bifat 18 prezențe în toate competițiile în actualul sezon. Cotat la 200.000 de euro pe site-urile de specialitate, francezul va rata toate meciurile rămase de disputat în acest an competițional.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!