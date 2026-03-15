Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine

Lucas Pellegrini a suferit o fractură de tibie în meciul cu Petrolul (scor 2-0) și va rata restul sezonului.
Ianis Zicu a primit o veste extrem de proastă chiar în pragul duelurilor din play-out. Lucas Pellegrini, fotbalistul francez în vârstă de 25 de ani, s-a accidentat serios în disputa cu Petrolul Ploiești și nu va mai putea evolua în actuala stagiune, fiind o pierdere importantă pentru defensiva constănțenilor.
Fundașul lateral, care a fost utilizat constant ca titular în ultimele etape după ce Cristi Ganea a fost mutat pe o poziție mai ofensivă, a primit un diagnostic dur din partea staff-ului medical. Francezul a suferit o fractură de tibie și are nevoie de o intervenție chirurgicală programată pentru mâine, luni, 16 martie.