Echipa antrenată de Ianis Zicu s-a impus duminică, 15 martie 2026, pe teren propriu, grație reușitelor semnate de Răzvan Tănasă (minutul 30) și Ișfan (minutul 64). În urma acestui rezultat, constănțenii ocupă locul 3 în clasamentul play-out-ului, cu 22 de puncte, în timp ce formația din Ploiești rămâne pe poziția a 7-a, având 16 puncte.

„Suntem Moș Crăciun pentru echipele cu probleme”

La finalul partidei, tehnicianul „lupilor galbeni” a pus eșecul pe seama erorilor individuale și a criticat relaxarea jucătorilor săi în momentele cheie. Eugen Neagoe a punctat faptul că echipa sa a facilitat victoria adversarului prin „cadouri” oferite în defensivă.

„Sunt dezamăgit de rezultat, în primul rând. Cred că a fost o primă repriză echilibrată. Nicio echipă nu a avut ocazii mari de a marca. Din păcate am făcut noi acea greșeală și le-am făcut un cadou. Este normal că atunci când le dai pasă adversarilor în careu, că vei primi gol.

Repriza a doua am încercat, am făcut schimbări. La golul doi am pierdut ușor mingea în partea stângă. Nu știu dacă a fost fault sau nu. Ne-au prins pe contraatac și ne-au marcat gol. Știam că așa se va întâmpla. Le-am și spus asta. Am avut ocazii, dar nu am reușit să o băgăm în poartă, în schimb la 0-0 le-am făcut acel cadou. Cam asta e istoria acestui joc.

Suntem Moș Crăciun! La toate echipele, care au probleme, noi trebuie să le dăm mingea să o bage în poartă. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Sper că au înțeles și să termine cu cadourile astea. E o luptă dificilă în play-out. Depinde de fiecare echipă și de fiecare joc în parte”, a spus Eugen Neagoe la flash-interviu.

Etapa următoare, Petrolul Ploiești va întâlni Metaloglobus în deplasare, în timp ce Farul Constanța va primi vizita celor de la Csikszereda M. Ciuc.