Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima rundă din play-out-ul Superligii României, iar la capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Ianis Zicu a înregistrat toate cele trei puncte.

În urma victoriei, Farul a urcat pe locul 9 în clasament cu 22 de puncte. Poate fi însă devansată de FC Botoșani la finalul etapei, dacă moldovenii o bat pe Unirea Slobozia.

Întrebarea care l-a scos din sărite pe Zicu și care l-a făcut să plece de la interviu: ”E deranjant și frustrant”

Ianis Zicu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi. Întrebat, printre altele, și despre zvonurile potrivit cărora Ioan Ovidiu Sabău ar urma să-i ia locul la cârma ”marinarilor”, antrenorul a refuzat să ofere orice fel de detalii.

”Singura concluzie e că am luat cele 3 puncte pe care ni le doream foarte mult, lucrul acesta era cel mai important. A fost o partidă tensionată, cum vor fi și celelalte din play-out. Important e că mergem la următorul meci cu dorință și încredere să luăm cele 3 puncte.

Așa e în sport, dar în general așa e în România. Când e bine, e bine, când e rău, nu mai e. În Anglia e voie bună și când nu câștigi meciuri. Nu poți să câștigi toate meciurile. La noi, când echipele pierd, nu au atitudine pentru că valoarea cred că e egală la toate echipele din România.

E o chestie care a început după Revoluție. La bine așa, la rău așa. Mergem înainte, asta e societatea. E important să avem cât mai puține momente când putem să vorbim despre echipa noastră că nu a avut spiritul care trebuie.

E deranjant și frustrant, e o chestie care nu ține de nimic, de cât de obosit ești. Ține doar să îți dorești să te afli acolo la fiecare joc. Nu e de vorbit nimic, e de vorbit doar de următorul joc. Doar atât ne interesează.

(n.r. despre zvonurile potrivit cărora Sabău ar veni la cârmă în locul lui) Și după joc, nu o să vă răspund”, a spus Zicu.