Înaintea acestui duel, cele două echipe sunt vecine de clasament. Farul ocupă locul 6, cu 19 puncte, în timp ce Petrolul se află pe poziția a 7-a, loc de baraj, cu 16 puncte.

Farul - Petrolul, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00

La ultimul meci direct, disputat în ianuarie pe stadionul „Ilie Oană”, Farul s-a impus cu 1-0, după golul marcat de Victor Dican în minutul 32.

Constănțenii au dominat confruntările directe din ultimul timp și sunt neînvinși în ultimele șase meciuri de campionat contra ploieștenilor. În acest interval, scorul general dintre cele două echipe este 10-4.

Forma recentă este însă diferită pentru cele două echipe. Farul a câștigat un singur meci și a pierdut cinci în ultimele șase etape de campionat, în timp ce Petrolul are trei victorii, două remize și o înfrângere.