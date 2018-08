"Probabil urmeaza saptamana cu ofertele Stelei, ei sunt superstitiosi!" Golgheterul campionatului, propus pentru naturalizare: "Il insuram aici! Totul pentru binele tarii!"

Gaz Metan Dinamo 3-2 | Ardelenii sunt revelatia inceputului de sezon.

Gaz Metan are un star de sezon excelent. Mediesenii au invins-o pe Dinamo si sunt lideri in Liga 1. E drept, au trecut doar trei etape.

Carlos Fortes este fotbalistul care a impresionat cel mai mult in primele etape din acest nou sezon. Jucatorul din Insulele Capului Verde a marcat trei goluri in primele trei runde si este, alaturi de Gnohere, lider in clasamentul golgheterilor.

Cristi Pustai, directorul tehnic al celor de la Medias, il propune pe Fortes pentru naturalizare: "Il insuram la Medias, daca e nevoie!", a glumit Pustai.

Pentru Gaz Metan urmeaza meciul cu FCSB din etapa a patra, iar Pustai se asteapta ca Gigi Becali sa faca o oferta pentru Fortes mai ales ca pana la venirea lui Rusescu si jucatorul Mediasului era pe lista largita a FCSB pentru un posibil transfer.

"Sa stiti ca noi n-am beneficiat de sansa de a naturaliza jucatori straini. Eu zic ca Fortes e un jucator foarte bun. Daca n-am facut ce trebuia cu Eric, cred ca ar trebui sa invatam din asta. Daca va trebui il vom insura pe Fortes la Medias. Totul pentru binele tarii. E un jucator cu calitati. Uitati-va ca toata tara cauta asemenea atacanti. La golul lui Fortes de azi mi l-am imaginat pe Rodion Camataru.

Uitati-va ce forta de patrundere are! E un jucator cu talie buna, luptator, loveste mingea cu ambele picioare. Eu zic ca ar fi foarte OK sa-l naturalizam. Acum probabil urmeaza saptamana cu ofertele Stelei, ei sunt superstitiosi. Pana acum a fost oferta pentru Andrei Cristea, acum probabil va veni o oferta pentru un jucator de la Gaz Metan", a declarat Cristi Pustai pentru DigiSport.