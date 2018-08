GAZ METAN - DINAMO 3-2 | "La inceput jucam cu o singura atingere, acum ma simt mai bine!" Declaratia SOC a lui Fortes, eroul Mediasului

Gaz Metan Medias a castigat cu 3-2 meciul cu Dinamo disputat pe teren propriu.

Fortes a fost unul dintre marcatorii celor de la Medias. Dupa meci, acesta a vorbit despre adaptarea la Gaz Metan si a facut o dezvaluire uimitoare.

"Am venit aici cu cateva kilograme in plus. De asta la inceput jucam cu o singura atingere, acum ma simt mult mai bine. In timpul saptamanii muncesc foarte mult, incep sa ma simt si mai bine. Stiu ca nu sunt in cea mai buna conditie. Azi am jucat bine, dar stiu ca pot mai mult", a spus Fortes.

Acesta a vorbit si despre atmosfera de la echipa si despre obiectivele formatiei.

"Bineinteles fiecare jucator vrea intotdeauna sa castige fiecare meci. As vrea sa fiu pe primul loc intotodeauna. Muncim foarte mult. Important e ca am luat cele trei puncte. Gaz Metan vine la fiecare meci sa castige cele trei puncte. Nu ne este frica de nimic. Avem strategia noastra si incercam sa castigam fiecare meci", a declarat Fortes.

Despre zvonurile legate de interesul celor de la FCSB pentru el, Carlos Fortes a spus: "Sunt foarte fericit aici, muncesc, jucatorii se ajuta intre ei, vorbim mult intre noi. Bineinteles ca exista zvonuri, ma bucur ca exista zvonuri, dar eu incerc sa fac ce e cel mai bine pentru Gaz Metan".