GAZ METAN - DINAMO 3-2 | Nebunie de meci la Medias! Gaz Metan a intors rezultatul in 2 minute si este pe primul loc in Liga 1! Cum arata clasamentul dupa 3 etape

GAZ METAN MEDIAS 3-2 DINAMO BUCURESTI LIVE



FINAL DE MECI! Iata cum arata clasamentul dupa 3 etape

Min 90. Contraatac al gazdelor, Paul Costea ajunge in pozitie de 1 la 1 cu Penedo insa sutul este slab si portarul din Panama respinge.

Min 84. Un nou ghinion colosal pentru Dinamo! Sutul lui Nistor loveste bara, vine apoi in capul portarului insa se duce apoi in corner!

Min 83. O noua centrare in careul oaspetilor, lovitura de cap se duce peste poarta.

Min 75. Sutul lui Pesic dintr-o pozitie buna este blocat

Min 57. GOOOOOOOL GAZ METAN! Ce nebunieeee la Medias! Fortes inscrie cu un sut pe jos!

Min 56. GOOOOOOOL GAZ METAN! Ghinion urias pentru Dinamo! Chamed centreaza in fata portii, Penedo trece pe langa mingea, mingea degajata de Popovici il loveste pe Mihai Popescu si sare in poarta!

Min 51. Ce ocazie uriasa de egalare! Mingea reluata de Fortes se ducea spre poarta, insa Mihai Popescu respinge in ultima clipa din fata liniei portii!

Min 47. GOOOOOOL DINAMO! Centrare in careul gazdelor, Salomao trece pe sub minge insa mingea ajunge la Moldoveanu care trimite din prima si inscrie!

--PAUZA--

Min 45+1. O noua ocazie uriasa pentru Gaz Metan dupa o centrare in fata portii, Chamed nu reuseste sa reia iar Penedo prinde mingea

Min 40. Caiado centreaza excelent in careu, Chamed se inalta si deviaza, mingea trece putin pe langa poarta

Min 37. Contraatac superb al lui Dinamo plecat de la marginea propriului careu, Nistor ii trimite lui Hanca, sutul cu stangul trece putin pe langa poarta.

Min 31. GOOOOOL DINAMO! Centrare in careul gazdelor, Ricardo Jorge este depasit de centrare iar Salomao inscrie. Hanca se afla in momentul centrarii intr-o pozitie suspecta de offside.

Min 19. O noua ocazie mare pentru Medias! Fortes, aproape sa inscrie dupa sutul ratat al lui Fofana!

Min 16. Faza fixe periculoasa pentru Dinamo, arbitrul fluiera un fault in atac la Katsikas.

Min 9. O noua ocazie buna pentru Gaz Metan, sutul lui Fortes trece putin pe langa vinclu

Min 7. GOOOOOL GAZ METAN! Centrare a lui Busu lunga in careu, Olaru preia perfect si trimite pe langa Penedo!

Min 3. Intrare dura a lui Mahlangu la Chamed la marginea careului. Sutul din lovitura libera a lui Chamed se duce in zid.

Min 1. Darius Olaru suteaza peste poarta de la distanta!

A inceput partida!

ECHIPELE DE START:

Gaz Metan Medias:

Ricardo Jorge - Cretu, Marius Constantin, Diallo, Busu - Boubacar, Cristea - Olaru, Chamed, Caiado - Fortes

Rezerve: Plesca – Aurelio Coimbra, Buziuc, Ely, Trif, P. Costea, R. Romeo.

Dinamo Bucuresti:

Penedo - Popovici, Popescu, Katsikas, Corbu - Nistor, Mahlangu, Hanca - Salomao, Pesic, Moldoveanu

Rezerve: Esanu – Sorescu, D. Ciobotariu, D. Popa, R. Grigore, Neicutescu, Axente.

Gaz Metan - Dinamo, ora 21:00, este partida care incheie etapa a trei din Liga 1.

Dinamo are sansa de a urca pe primul loc al clasamentului in cazul unui succes. Echipa lui Bratu nu a mai pierdut in ultimele 9 meciuri de campionat, luand si calcul si finalul sezonului trecut. In sapte dintre partide, Dinamo a castigat.

Gaz Metan este o echipa puternica pe teren propriu. Ardelenii au pierdut doar doua meciuri acasa, in 2018, si au cinci victorii si doua remize.

Gaz Metan - Dinamo s-a jucat de 24 de ori pana acum in Liga 1, iar palmaresul este in favoarea echipei conduse acum de Florin Bratu. Dinamovistii au obtinut 14 victorii, in timp ce Gaz Metan a castigat de doar 4 ori. Ultima victorie a Gazului in fata lui Dinamo dateaza din 6 decembrie 2016, un 4-0 categoric, in care Llullaku si Axente reuseau cate o dubla.

Echipele probabile:



Gaz Metan: Plesca - V. Cretu, Diallo, M. Constantin, Busu - Chamed, I. Cristea, Fofana - D. Olaru, Fortes, R. Romeo

Dinamo: Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Popovici - Hanca, Mahlangu, Nistor - Sorescu, Axente, Salomao