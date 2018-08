GAZ METAN 2-1 CONCORDIA CHIAJNA | Fortes aduce victoria pentru Gaz Metan in prelungirile partidei

Urmarim si comentam impreuna GAZ METAN - CONCORDIA pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

GAZ METAN 2-1 CONCORDIA

FINAL DE MECI! Gaz Metan Medias reuseste sa invinga Concordia Chiajna in timpul suplimentar al partidei. Fortes a marcat cu un sut superb!

Min 90+3. GOOOL MEDIAS! Fortes reuseste sa aduca victoria echipei sale in prelungirile partidei

Min 65. Sut peste poarta al lui Cortes! O noua ocazie pentru Medias

Min 56. Sut puternic trimis de Gaz Metan de la 20 de metri, prins fara probleme de Caparco

A inceput repriza secunda!

A cazut nocturna si la Medias, dupa ce ieri meciul Viitorului a fost oprit timp de 10 minute tot din aceasta cauza! Repriza secunda va incepe cu intarziere, dupa ce un fulger a lovit unul dintre stalpii de nocturna.

PAUZA

Min 45 + 1. Lovitura libera de la marginea careului de 6 metri pentru Gaz Metan, dupa ce un jucator al Concordiei a cazut in careu la o faza din care jucatorii Mediasului puteau marca si a tinut mingea

Min 39. GOOOL CONCORDIA! Dupa o serie de ocazii ratate de ilfoveni, Guessan reuseste sa il invinga pe Plesca!

Min 34. O noua lovitura libera, o noua minge scoasa perfect de Plesca! Portarul celor de la Gaz Metan este eroul ultimelor doua faze

Min 33. Balonul trimis pe poarta din lovitura libera de Concordia este respins perfect de portarul Plesca

Min 27. GOOOL GAZ METAN! Chamed deschide scorul!

Min 25. Sut periculos al lui Chamed, care trece pe langa poarta Concordiei

Min 21. Incercare de centrare puternica a lui Olaru, dar balonul loveste transversala portii lui Caparco

Min 19. Corner pentru Concordia. Balonul ajunge la Cristescu in careu, insa acesta trimite cu capul peste poarta

Min 12. Lovitura libera periculoasa a celor de la Gaz Metan! Balonul trece usor peste poarta aparata de Caparco

A inceput meciul!

ECHIPELE DE START

GAZ METAN: Plesca - Cretu, Diallo, Constantin, Busu, Cristea, Fofana, Caiado Dias, Chamed, Olaru, Buziuc

CONCORDIA CHIAJNA: Caparco - Albu, Marc, Fota, Matei, Gorobsov, Prepelita, Gradinaru, Cristescu, Nivaldo, Guessan

Confruntarea dintre Gaz Metan si Concordia se desfasoara pe stadionul din Medias, de la ora 18:00, fiind penultimul din prima etapa a Ligii 1.

Cele doua echipe s-au intalnit de 17 ori pana acum in Liga 1. La victorii in aceste confruntari directe conduce Gaz Metan. Echipa din Medias s-a impus de 7 ori, in timp ce Concordia a reusit doar 5 victorii. Restul de 4 partide s-au terminat la egalitate.

Gaz Metan si-a schimbat antrenorul, iar noul nume de pe banca tehnica a echipei din Medias este Mihai Teja. De partea cealalta, Concordia l-a pastrat pe Ionut Badea, cel care a ajutat echipa sa evite retrogradarea in sezonul precedent.