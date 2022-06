Relu Stoian, portarul lui FC Buzău, a făcut o pasiune pentru tatuaje. Nu mai știe câte are, dar e convins că își va mai face. Pe primul l-a făcut acum 7 ani, după ce a promovat cu Juventus București în Liga 1.

Relu Stoian și pasiunea sa

“Este un text pe care mi l-am făcut pe piept, în cinstea promovării. Am muncit foarte mult pentru ea”, spune Relu Stoian. Restul tatuajelor sunt povești despre viața sa. „Fiecare tatuaj reprezintă un moment legat de viața mea, nu mi-am făcut nimic întâmplător. Sunt lucruri care mi-au marcat existența”, continuă goalkeeper-ul, într-un interviu pentru sportsnet.

Sportivul nu vrea să se oprească aici cu desenele pe corp. „Vreau să îmi umplu corpul de tatuaje! Măcar mâinile și picioarele” – Relu Stoian, portar FC Buzău.

După o vacanță de trei săptămâni, băieții lui Pustai s-au întors la treabă! Au planuri mari pentru sezonul care va începe pe 6 august! „Vrem să promovăm! Știm că o promovare se obține greu, dar prin muncă și prin unitatea grupului, putem să reușim”, afirmă Relu Stoian, portar FC Buzău.

Portarul Buzăului este bucuros că a revenit la antrenamente și nu are probleme cu kilogramele în plus. „Mi-a lipsit programul de zi cu zi, mi-a lipsit rutina și mă bucur că am revenit pe terenul de fotbal. Sunt jucător profesionist, e normal să mă îngraș în timpul vacanței, dar am avut și programul meu pe care mi l-am făcut exact cum am dorit” – Relu Stoian, portar FC Buzău.

Pustai are 18 jucători la antrenamente și un nou președinte

Antrenorul Cristi Pustai a sunat reunirea la FC Buzău. "După trei săptămâni de vacanță, jucătorii s-au întors la antrenamente. Ne așteaptă o perioadă grea în viața fotbalistică, în general această readaptare la efort, mai ales vara este foarte grea. Sperăm că vom avea destul timp să punem la punct în primul rând lotul și apoi jocurile de verificare și să reparăm ce am greșit în campionatul trecut și în următorul sezon să reușim mai mult”, preciziează Cristi Pustai.

În primele zile de pregătire, au fost prezenți la antrenamente 18 jucători. 5 sunt învoiți până la începutul săptămânii viitoare, Ariel Lopez, Pablo Gaitan, Dinko Trebotic, Tudor Oltean și Robert Sălceanu. Radu Zamfir, Dieudonne Kanda și Paul Pațurcă și-au rezilat contractele. Până pe 7 iulie, echipa se va antrena la Buzău, urmând ca de pe 8 până pe pe 22 iulie, să plece într-un cantonament la Poiana Brașov. Sezonul competițional va începe pe 6 august.

Din 15 iunie, FC Buzău are un nou președinte, Auraș Brașoveanu, fost președinte executiv al Concordiei Chiajna, unde a activat din 2019 și reprezentantul cluburilor din liga secundă în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. În cariera sa, Auraș Brașoveanu a mai condus cluburile Dunărea Galați, Farul Constanța și Dacia Unirea Brăila.

Și-au pierdut golgeterul

FC Buzău a rămas fără cel mai bun marcator și golgeter al Ligii a II a, atacantul Adi Chică Roșă, cel care în sezonul trecut a înscris 12 goluri. Jucătorul s-a întors la FC Botoșani, de unde fusese împrumutat. „Ne va fi greu fără el, acum va trebui să găsim un alt atacant care să ne ajute și să înscrie atâtea goluri”, susține Relu Stoian.

Cristi Pustai speră să îl întoarcă din drum „Era un jucător împrumutat, un jucător care a avut un sezon bun. La Botoșani sunt mulți jucători, antrenor nou, s-ar putea să nu îl pierdem”, încheie Cristi Pustai.