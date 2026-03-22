Germano-românul a ajuns să evolueze la nivelul ligilor inferioare din Germania.
Pe 16 februarie, fundașul central a semnat cu FC 08 Villingen, formație care evoluează în Oberliga Baden-Wurttemberg, al cincilea eșalon al fotbalului german.
Clubul german a anunțat transferul printr-un mesaj pe rețelele sociale: „Bun venit la FC 08 Villingen, Marco! Ne bucurăm să te avem aici. La cât mai multe momente minunate împreună!”, au transmis oficialii echipei pe Instagram.
La aceeași formație evoluează și fratele fotbalistului, Kevin Ehmann, portar aflat la club din 2022.
Ehmann a strâns 41 de meciuri pentru Dinamo
Marco Ehmann, fundaș central care poate evolua și în banda dreaptă, a jucat pentru Dinamo între 2018 și 2022. În această perioadă a adunat 41 de apariții în toate competițiile, fără să marcheze sau să ofere pase decisive.
De-a lungul carierei a mai fost împrumutat la Farul Constanța și CSM Reșița, iar după plecarea din „Ștefan cel Mare” a evoluat pentru Enosis Neon Paralimni, în Cipru, și pentru Stal Mielec, în Polonia.
Născut în Germania, la Spaichingen, Ehmann a crescut la academii importante. În perioada junioratului a evoluat inclusiv pentru Borussia Dortmund și SC Freiburg, înainte de a ajunge la Dinamo.
De asemenea, fundașul a bifat o selecție la naționala U16 a Germaniei, alături de șapte la loturile de tineret ale României.