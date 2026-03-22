Germano-românul a ajuns să evolueze la nivelul ligilor inferioare din Germania.

Pe 16 februarie, fundașul central a semnat cu FC 08 Villingen, formație care evoluează în Oberliga Baden-Wurttemberg, al cincilea eșalon al fotbalului german.

Clubul german a anunțat transferul printr-un mesaj pe rețelele sociale: „Bun venit la FC 08 Villingen, Marco! Ne bucurăm să te avem aici. La cât mai multe momente minunate împreună!”, au transmis oficialii echipei pe Instagram.

La aceeași formație evoluează și fratele fotbalistului, Kevin Ehmann, portar aflat la club din 2022.