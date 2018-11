Primul patron din Liga I care dezvaluie exact cati bani a cheltuit pana acum! Suma investita de Iftime la Botosani

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, sustine ca a cheltuit 8.3 milioane de euro in fotbal! "Nu regret nimic", spune el.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, a dezvaluit ce suma a investit pana acum, de la preluarea clubului, se ridica la 8.3 milioane de euro. Seful Botosaniului sustine ca investitiile mai mari au fost in ligile inferioare. Acum, el vine cu mai putini bani "de acasa" si spune ca vrea sa duca Botosaniul in punctul in care se va putea autofinanta.

"8.3 milioane de euro am bagat in fotbal! Daca regret? Nu! Am cheltuit mult inca eram in ligile a doua si a treia, sa stiti. De exemplu, anul asta sunt mai putini bani pe care firma mea ii cheltuieste pentru fotbal. Adica, in Liga I, ideea mea de baza este sa echilibrez bugetul fara sa mai vin cu bani de la mine. Clubul sa se autofinanteze. Sa faca bani din publicitate, din vanzare de jucatori, din drepturi TV, din bilete.



Asta e formula. Anul asta am pus 200.000 de euro, anul trecut tot ceva de genul asta. Pana la urma, nicinu stiu daca asta este o solutie: ca cineva sa puna bani ca sa faca spectacol public. Dar, repet, in liga a doua s-a cheltuit mult si tot adunat de vreo 12 ani de cand sunt in fotbal", a spus Iftime pentru ProSport.

Inainte sa ajunga la Botosani, Valeriu Iftime a intentionat sa cumpere un alt club. Dinamovist in trecut, el spune ca nu a fost vorba despre clubul din Stefan cel Mare.