E platit cu 3,5 milioane de euro pe an, dar conduce o masina veche de 27 de ani! Cel mai MODEST star de la Barcelona!

Nu toti jucatorii cauta masini de lux.

E si cazul lui Thomas Vermaelen, fundasul transferat de Barcelona de la Arsenal, platit cu 3,5 milioane de euro pe an pe Camp Nou. Vermaelen conduce un Nissan Figaro, o masina construita in 1991 si care costa acum 5500 de euro.

E o masina cu design retro cu doua usi si decapotabila, cu volanul pe dreapta. Robin Van Persie l-a ironizat in dese randuri pe fostul sau coleg de la Arsenal pentru alegerea sa auto.

Recent, francezul Kante a intrat in atentia presei britanice dupa ce a semnat un contract de 18 milioane de euro pe an la Chelsea. Mijlocasul conduce in continuare un Mini Cooper cumparat la mana a doua.



Asa arata Nissan Figaro, masina lui Vermaelen.