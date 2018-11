Cel mai TARE dribling din cariera lui Messi? Filipe Luis, umilit de starul Barcei! Faza incredibila

Leo Messi a produs o noua capodopera in derby-ul cu Atletico Madrid.

Dembele a fost eroul Barcei in derby-ul cu rivala din Madrid, insa Messi a produs faza partidei. Un nou dribling ce va ramane in istoria fotbalului din partea starului argentinian. Messi l-a umilit pe Filipe Luis, dupa ce a sarit la cap, a preluat si s-a intors rapid pe langa fundasul braziilian si un coleg de-al acestuia.

Messi keeps unlocking new levels of life with this no look, nutmeg turn. pic.twitter.com/Jxt05AAODn — Yu (@YucciMane) November 26, 2018



Messi l-a driblat chiar si pe Antoine Griezmann in derby-ul de duminica seara. Barca a remizat pe terenul lui Atletico, scor 1-1 si ramane in urma liderului Sevilla, la un punct in spate. Atletico Madrid e pe locul 3 in Spania.