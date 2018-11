"Jucatorii ar trebui sa BEA si sa FUMEZE!" Vedeta de 40 de milioane a lui Inter si-a aprins tigara in direct! VIDEO

Radja Nainggolan nu crede ca fumatul si alcoolul afecteaza viata sportivilor.

E unul dintre cei mai puternici si activi mijlocasi centrali din lume, dar asta nu-l opreste sa bea si sa fumeze. Belgianul Radja Nainggolan spune intr-un interviu acordat France Football ca sportivii de performanta nu au niciun motiv sa se ascunda atunci cand consuma alcool sau cand fumeaza.

Jucatorul transferat de Inter Milano in vara cu 40 de milioane de euro a intrat in direct pe Instagram si si-a aprins o tigara in fata urmaritorilor sai.

"Sunt o persoana normala, nu sunt atat de rau pe cat am fost etichetat. Pot sa merg prin cele mai rele cartiere si sa traiesc o viata normala. Pot sa fiu tatat ca restul jucatorilor, dar asta nu inseamna ca e ceea ce caut eu. Merg la piata si fac cumparaturi, pot sa beau un pahar de alcool sa sa fumez o tigara cu seninatate. Un fotbalist poate sa fumeze si sa isi faca treaba normal. Eu nu ma ascund, nu am nimic de ascuns", a povestit el in France Football, revista care acorda Balonul de Aur.