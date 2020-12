Primul anunt despre accidentarea lui Tanase! Petrea a spus tot dupa meci: de ce a fost scos si cat lipseste

FCSB s-a impus cu 3-0 pe teren propriu impotriva lui UTA Arad si s-a distantat la 5 puncte de Craiova in clasament.

Ros-albastrii au obtinut a saptea victorie consecutiva si sunt lideri in campionat, la 5 puncte de Craiova, care joaca luni cu Gaz Metan si 9 puncte de CFR Cluj, care se intalneste cu Poli Iasi duminica, echipa care a scos-o din Cupa Romaniei.

Revenit dupa accidentarea din meciul cu Gaz Metan, capitanul Tanase a ingrijorat cand a cerut sa fie schimbat in minutul 32, dupa ce a acuzat probleme musculare. Mijlocasul FCSB-ului urmeaza sa ia o pauza de cateva zile, insa Toni Petrea a anuntat ca accidentarea sa nu este serioasa si va reveni la meciul urmator, care este cu CFR Cluj.

"Important este ca am castigat, stiam ca va fi un adversar dificil. Am avut cateva situatii in care nu am marcat in repriza a doua, e bine ca ne-am impus in final.

Ne lipsesc jucatorii accidentati, a intrat destul de bine si Florin, a si marcat. Cu Tase si Dennis am vorbit inainte de meci, daca simt vreo problema sa ne anunte si sa iasa, sa nu avem parte de o recidiva.

Ma bucur ca a marcat Florinel, mai are multe de pus la punct, sper usor usor sa isi intre in ritm.

Tase a simtit ceva in prima repriza, am considerat ca e mai bine sa nu riscam absolut nimic, o recidiva. E ok.

Urmeaza trei meciuri foarte grele, cu echipe importante, vom vedea, trebuie sa gestionam foarte bine finalul de an, sa reusim sa recuperam jucatorii si sa pregatim foarte bine cele 3 meciuri.

Pantiru a luat galben pentru simulare, nu pot sa ma pronunt daca a fost sau nu.

Octavian Popescu este un jucator foarte talentat, are mult de munca, de cate ori a intrat a demonstrat ca este un jucator de perspectiva, un real talent. Ma bucur ca are atitudine pe teren, de jucator adevarat", a spus Toni Petrea la finalul partidei.