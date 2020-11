Lovitura DURA pentru FCSB! Inca o absenta importanta dupa Man si Tanase. Ce s-a intamplat cu Darius Olaru

FCSB a plecat de la Medias cu probleme mari de lot dupa ce Petrea a fost obligat sa ii schimbe pe Man, Tanase si Olaru.

Aflat intr-o forma buna in acest sezon, atat la echipa de club, cat si la nationala de tineret, Darius Olaru a parasit terenul accidentat in meciul cu Gaz Metan Medias. Jucatorul a fost decisiv la Medias cu dubla inscrisa in prima repriza, in fata fostei sale echipe.

La finalul partidei, mijlocasul ofensiv a explicat ca a simtit dureri la picior in prima parte a jocului, a incercat sa continue, insa nu a putut si a cerut sa fie schimbat.

Problemele lui Olaru ar fi mai serioase decat se asteptau cei de la FCSB, anunta ProSport. Conform sursei citate, mijlcasul ofensiv ar avea probleme la ligamentul colateral, motiv pentru care ar urma sa absenteze o perioada mai lunga din teren.

Vestea vine ca o lovitura pentru FCSB, care nu a reusit sa il recupereze complet pe Florinel Coman, iar situatia lui Dennis Man si Florin Tanase, golgheterii echipei este inca incerta. MM Stoica a anuntat marti ca cei doi au suferit leziuni fibrilare, urmand sa efectueze investigatii in zilele urmatoare.