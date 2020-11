Man si Tanase vor sa revina cat mai repede pe teren! Merg sa se recupereze la cea care i-a tratat pe Lampard, Inzaghi sau van Persie

Cei doi fotbalisti ai FCSB-ului s-au accidentat in partida de campionat castigata contra lui Gaz Metan cu 3-2.

La recomandarea secundului echipei, Mihai Pintilii, Florin Tanase si Denis Man ar urma sa plece la Belgrad pentru a se recupera la celebrul vraci, Marijana, potrivit celor de la ProSport. Capitanul FCSB-ului a mai fost la aceasta in 2016, dupa o accidentare intr-un meci cu Craiova, unde a fost diagnosticat cu o ruptura de ligamente incrucisate.

Patronul FCSB, Gigi Becali, nu era de acord in trecut cu metodele de recuperare ale acesteia, dar s-a razgandit in urma cu un an dupa ce a aflat cum ii trateaza Marijana, de fapt, pe jucatori.

"Pintilii s-a dus acolo, o sa se faca bine, o sa fie apt de joc. Nu eram de acord pentru ca nu stiam cu ce metode vine, credeam ca face descantece, insa femeia nu face asta, face lucruri stiintifice", a declarat Gigi Becali pentru Pro TV in urma cu an.

Sunt o multimi de fotbalisti cunoscuti, care au apelat de-a lungul vremii la Marijana Kovacevic, precum Lampard, Inzaghi, van Persie sau Alexis Sanchez. FCSB a castigat cu 3-0 la "masa verde" disputa din Cupa Romaniei contra Gloriei Buzau, din cauza problemelor cu coronavirusul de la divizionara secunda. Pentru echipa lui Toni Petrea va urma meciul de acasa din campionat cu UTA Arad, de pe 5 decembrie.